Isparta'da geçen hafta perşembe günü yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Donan elektrik telleri enerji hatlarının zarar görmesine sebep oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez kesintinin ardından bölgeye giderek çalışmaları sahada koordine etti.

Dün gece itibarıyla Isparta merkez ile ilçe merkezlerine enerji verildi.

İl ve ilçe merkezlerinde çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 ilden takviye ekipler kırsala yönlendirildi.

Köylerdeki mağduriyetin giderilmesi için yardım ekipleri ve jeneratörler bu bölgelere ulaştı.

Bakan Dönmez köyleri tek tek gezerek halkın sıkıntılarını dinledi, çözüm için gerekli talimatları verdi.

Yapılacak çalışmaların ardından bugün itibarıyla kentte ve kırsalda elektrik verilemeyen yerin kalmayacağı bildirildi.

Kent genelinde yüz yüze eğitime 5 gün, uzaktan eğitime de 2 gün ara verilmişti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise koronavirüse yakalandı. İşlerin aksamaması için yerine geçici olarak Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak getirildi.