Zorlu coğrafya ve doğa koşullarına aldırış etmeyen Jandarma Özel Harekat, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Termometrelerin sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği, teröristlerin yıllarca yuvalanmaya çalıştığı Cudi'de, Mehmetçik zorlu şartlarda da sahada.

TRT Haber, Şırnak'ta Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu'na misafir oldu.

Eren Kış Operasyonlarının başlangıç noktası olan Şırnak'ta, arazi karış karış taranıyor.

Meteler Jandarma Özel Harekat taburu, terörle mücadelede en ön saflarda yer alıyor. Örgüte çok ağır darbeler vuran tabur, operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Sığınak ve mağaralar imha ediliyor

Mehmetçik karla kaplı bölgede, teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı sığınak ve mağaraları ortaya çıkarıyor. Terör inleri, köpeklerinin de yardımıyla tek tek tespit ediliyor.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar tespit edilip, kontrollü olarak imha ediliyor.

Şırnak'ın zorlu dağlarındaki hakim noktalara kurulan üs bölgeleri de terörle mücadelede önemli yere sahip.

Sızma girişimlerine anında müdahale ediliyor

Jandarma komandolar yerli ve milli son teknoloji silah ve kameralarla donatılan üs bölgelerinden tüm araziyi gözlüyor. Sızma girişimlerine ve her türlü tehlikeye anında müdahale ediliyor.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede son yıllarda Kıran, Kapan, Yıldırım ve Eren Operasyonlarıyla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

7 Kasım 2021'de başlatılan Eren-Kış Operasyonları da kararlılıkla sürdürülüyor.

Kamera: Levent Çakır