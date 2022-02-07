Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.

Düzenledikleri nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, burada zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

Mavi bereli Türk komandoları, özellikle kış şartlarında zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği kursa katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Meskun mahal eğitimleri nefes kesiyor

Komandalar, ihtisas kursu kapsamında meskun mahal (yerleşim birimi) operasyonlarına ilişkin titiz bir eğitimden geçiriliyor.

Oluşturulan meskun mahal eğitim alanlarında operasyona çıkan komandolar, teröristlerin bulunduğu evlere başarıyla giriyor.

Yerli ve milli teçhizatları kullanan komandolar, meskun mahal operasyonu eğitimi kapsamında kontrollü çift atış, ilerleme ve geri çekilme atışları yapıyor. Komandolar, eğitimlerin ardından harekat merkezinde komutanlarının eşliğinde tatbikat kayıtlarını izliyor.

Eğitimler sonunda komandolar, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gösteriyor.