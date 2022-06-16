Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2030'a kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor" dedi.
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Etiketler: Fatih Dönmez
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