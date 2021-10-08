Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Gündeminde elektrik ve doğal gaz fiyatları vardı. Bakan Dönmez, küresel piyasalarda artan enerji fiyatlarını fedakarlık yaparak vatandaşa yansıtmadıklarını belirtti.

Dönmez, enerji arz güvenliğine de değindi. Kuraklık nedeniyle elektrik üretiminin azaldığını ifade etti. Ancak Türkiye'nin arz güvenliğinde herhangi bir teknik altyapı sorunu olmadığını vurguladı.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Karadeniz doğal gaz sahasındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

"Türkali isimli kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada biz artık üretim kuyuları hazırlıyoruz yani sahayı geliştiriyoruz. Bugün itibarıyla orada 6 tane kuyumuz olmuş oldu. İnşallah o bölgede biz belki 40'a kadar kuyu kazacağız."

Bakan Dönmez, ilk 10 kuyuyu kazdıktan sonra üretime geçileceğini belirtti. 2023'te Karadeniz gazının vatandaşla buluşacağını söyledi.