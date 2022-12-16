Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha faaliyete geçiriyor.

İstanbul Silivri'de bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

Tesisin kapasitesi artırıldı

İlk haliyle 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi arttırıldı.

Bu kapsamda 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu.

Kapasite artırım çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde yürütüldü.

Dev tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı

İkinci fazı hizmete alınacak tesisin böylece kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Kapasite artışı ile günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe ulaşacak.

Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda yer alıyor.

Dev tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde Türkiye'nin ihtiyacının dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

Tesisin elektrik ihtiyacı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.

Kapasitesi artırılan dev tesis, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

"Denizlerdeki en büyük kapasiteli tesise sahip olacağız"

Açılış öncesi TRT Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

"3 yıl önce radikal bir karar alarak rezervin daha ekonomik, daha verimli kullanılması adına ciddi bir mühendislik çalışması yaptık. 18 kuyu açmak suretiyle rezervin tamamını kullanmış olacağız. Böylece kapasitemizi yüzde 50'den fazla artırarak 2,8 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkaracağız. Denizlerdeki en büyük doğal gaz depolamasına sahip ülke olacağız. Doğal gaz depolama tesislerinde hazırlıklarımız tam. Kış aylarında 4'te birini bu depolardan karşılayabileceğiz anlamına geliyor. Bir tedarik kanallarında veya terminallerde problem olması halinde bunlar projelendirildi. Çok şükür yüzde 100 dolu giriyoruz. 6 milyar metreküpe varan bir doluluğa ulaşmış olduk. Bir dağıtım merkezi planlayacağız, farklı sistemler olabilir. Piyasayı etkileyen unsurları İstanbul'daki toplantıda konuşacağız. Türkmen Gazı'nı görüşmelerle çok kısa süre içinde yol haritasını belirleyeceğiz."