Bakan Çiftçi: Düzensiz göçle mücadelede çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina’da, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev ile "Üçlü Mekanizma Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çiftçi, toplantıya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Düzensiz göçle mücadelede çok boyutlu bir strateji izlediklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Attıkları her adımın, yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terör ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz."