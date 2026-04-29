TRT Haber 29.04.2026 18:40

Bakan Çiftçi: Düzensiz göçle mücadelede çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Atina'da; Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında yapılan düzensiz göç toplantısına katıldı. Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede; kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejilerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina’da, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev ile "Üçlü Mekanizma Toplantısı"na katıldı.

Bakan Çiftçi, toplantıya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Düzensiz göçle mücadelede çok boyutlu bir strateji izlediklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Attıkları her adımın, yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terör ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık. Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz."

Mustafa Çiftçi Yunanistan Göç Bulgaristan
21:33
İran medyası: ABD'nin el koyduğu kargo gemisinde bulunan 6 İranlı serbest bırakıldı
21:30
Diyarbakır'da içinde 10 kişinin bulunduğu otomobil takla attı
21:45
Fed faizi sabit bıraktı
21:00
Araştırma: İngiliz medyası Gazze soykırımını aklamaya çalışıyor
20:49
BM: Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor
20:46
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimle sert yükseldi
