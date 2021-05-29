Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Solingen'deki ırkçı saldırıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Solingen'de 28 yıl önce bugün yaşanan ırkçı saldırıda katledilen beş vatandaşımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir zehirdir" sözlerini kullandı.

#Solingen'de 28 yıl önce bugün yaşanan ırkçı saldırıda katledilen beş vatandaşımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir zehirdir. pic.twitter.com/wtaBikCwgy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 29, 2021

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan neo-Nazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4'ü çocuk yaşta olmak üzere, 5 kişi hayatını kaybetmişti.