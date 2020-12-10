ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Trump, Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Nasır Burita'yla telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Burita'ya her ülkenin istediği ülkeyle ilişki kurabileceğini fakat bunun Filistin davası pahasına yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı ile de görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'la da telefonda görüştü. Bu görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.