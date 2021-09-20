Yeni Türkevi Binası'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün 500 yıllık hariciye tarihinin önemli anlarından birine şahitlik etmekten büyük heyecan duyduğunu söyledi.

"Bu bina hükümetimizin hizmet geçmişinin yeni bir eseridir"

Bundan tam 4 yıl önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu binanın temeline, geleceğe bir mektup bıraktığını anımsatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"O mektupta, 'Tarihimizden ve değerlerimizden aldığımız güçle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın mücadelesini veriyoruz' diyordu. Küresel diplomasinin merkezinde yükselen bu bina, hükümetimizin iftihar dolu hizmet geçmişinin ve bu mücadelenin yeni bir eseridir. Zat-ı devletlerinin yenilikçi vizyonu, kararlı duruşu ve liderliği olmasaydı bugün böyle bir eserin açılışını yapıyor olamazdık. Bize olan inanç ve güveni için huzurlarınızda Türk hariciyesi adına zat-ı devletlerine en derin şükranlarımızı arz ediyorum."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk diplomasisinin Türk bayrağının dalgalandığı her yerde merkezde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İşte burada çok taraflı diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler. Tam karşısında da Türk hariciyesinin yeni merkezi" dedi.

"Daha adil bir dünya arayışında olan herkesin geleceği bir adres olacak"

BM’ye komşu olan Türkevi'nin diğer 252 misyon gibi her milletten, her devletten insana kucak açacağını kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Türkevi) Daha adil bir dünya arayışında olan herkesin umutla geleceği bir adres olacak. Çok taraflılığın, kural temelli dünya düzeninin ve kapsayıcılığın sembolü olacak. Artık yeni bir dünya var, çok kutuplu, küresel, iç içe geçen, çatışmaların çeşitlendiği, uçurumların derinleştiği, dijital ve çok sesli bir dünya."

2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin, mevcut sorunlara çözüm üretemediğinin aşikar olduğuna dikkati çelen Çavuşoğlu, "Bu yeni dünya, yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç duyuyor. Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek" dedi.

Türkiye'nin milli, girişimci, çok yönlü, insani ve yenilikçi bir dış politika izlediğini belirten Çavuşoğlu, "Gelenekten besleniyor, geleceğe koşuyoruz. Sahadaki gücümüzü masadaki becerimizle harmanlıyoruz. İş insanlarımız, sanatçılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım kuruluşlarımızla çok aktörlü ve çok yönlü bir diplomasi yürütüyoruz. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımız, iş dünyamız, markalarımız ve turizmimiz başta olmak üzere, ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecek" sözlerine yer verdi.

"Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyorum"

32 yıl önce kendisi öğrenciyken konsolosluk işlemleri için ilk kez adım attığı Türkevi'nin bu yeni haliyle en iyi hizmeti sağlayacağını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 44 yıl önce ortaya koyduğu vizyonla zor şartlarda bu arsanın satın alınmasına öncülük eden merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'i rahmetle yad ediyoruz. Bu milli gurur projesinin yükselmesinde emeği geçen herkese, İÇTAŞ ve Tishman şirketlerine, mühendis ve işçimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyor, bu tarihi ana birlikte tanıklık etmekten onur duyuyor, şükranlarımı arz ediyorum."