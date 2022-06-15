Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik. Şu anki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok. Mayınların olmadığı bölgelerden güvenli hatlar oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu ile ilgili olarak "Sadece yasa değil yazılı olarak cevap bekliyoruz" dedi.