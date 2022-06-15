Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3-9 Haziran 2022'de tercihleri alınan TUS 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.
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