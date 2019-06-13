Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili, "Bu mektubun içeriğini ve üslubunu kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi.

[ABD'nin S-400 mektubu] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Böyle bir mektubun içeriği ve üslubunu kabul etmiyoruz.https://t.co/RlOXw1Qsty pic.twitter.com/dCALWCdUDI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Haziran 2019

Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz" dedi.

[İdlib'de gözlen noktasına saldırı] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Eğer rejim saldırılarını devam ettirirse gereğini yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın.https://t.co/RlOXw1yRC0 pic.twitter.com/WkRJUsCHcG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Haziran 2019

"Saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz"

Çavuşoğlu, İdlib'de gözlem noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Tam olarak ateşkesin sağlandığını söylemek mümkün değil. Saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, rejim saldırılarına devam ederse gereğini yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın."

Kaynak: AA, TRT Haber