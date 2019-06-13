Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Komandolar zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ediyor. Tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla vuruldu.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/BaHmq8Iip5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber