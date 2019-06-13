Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan havan saldırısında üç asker hafif şekilde yaralandı, üs bölgesinde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar gördü. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu, durumun yakından takip edildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber