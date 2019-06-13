Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış #CemilMeriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun! pic.twitter.com/QeRLRgD3Wy — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 12 Haziran 2019

Kaynak: AA