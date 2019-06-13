Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine Beştepe'de gerçekleşen görüşmede 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin ve meclis genel kurulunda görüşülen askerlik teklifinin gündeme geldiği belirtiliyor.

40 dakika süren görüşmede Cumhur İttifakı kapsamında iki partinin İstanbul seçimi için yaptığı çalışmalar da ele alındı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarından itibaren hafta başına kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Kaynak: TRT Haber