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TRT Haber 19.04.2023 21:09

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'daki çatışmayı durdurmak için taraflarla görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'daki çatışmalara ilişkin "Çatışmayı durdurmak için iki tarafla da görüşüyoruz. Ateşkes olması halinde, yarın hava sahası açıldıktan sonra dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'daki çatışmayı durdurmak için taraflarla görüşüyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Sudan'daki çatışmalara değinen Çavuşoğlu, iki tarafla da görüşüldüğünü dile getirdi.

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Hem Cumhurbaşkanıvekili hem de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) komutanıyla görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, yarın ateşkes olabilme durumu olduğunu ifade etti.

Bölgedeki vatandaşlarla da iletişim halinde olunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız bulundukları yerde, ateşkes olana kadar dursunlar.  Yeme, içme gibi ihtiyaçları varsa; arkadaşlarımıza, büyükelçiliğimize bildirsinler. Farklı yöntemlerle götürmeye çalışacağız ama yarın inşallah ateşkes de olacak. Yarın hava sahası açıldıktan sonra dönmek isteyen vatandaşlarımızı getireceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

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