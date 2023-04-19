YSK milletvekili kesin aday listesini yayımladı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Sürece yönelik Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işliyor.

Dönem milletvekili kesin aday listesi YSK'nın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre seçime 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday giriyor.

AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Memleket Partisi, MHP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi 87 seçim bölgesinin tamamında seçime girecek. CHP 80, İyi Parti 78, Zafer Partisi de 75 seçim bölgesinde yer alacak.

Liste ilerleyen saatlerde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edilmek üzere gönderildi.