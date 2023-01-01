Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
[Fotograf: AA]
Brezilya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden futbolcu Pele'nin yarın Santos'ta yapılacak cenaze törenine katılacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.
Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Brezilya Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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