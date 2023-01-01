3 Ocak'ta Meclis çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Yüz binlerce kamu çalışanın beklediği sözleşmeliye kadro hakkı verecek düzenlemeye ilişkin çalışmalar AK Parti'de sürecek.

Sözleşmelilerin kadroya geçişi

Taslak düzenlemeye göre; 450 bin ile 500 bin arasında sözleşmeli personel kadroya geçme hakkı kazanacak.

Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. En az 3 yıl sözleşmeli olarak çalışanlar kadroya geçebilecek. 1 yıl da aday memurluk süresi öngörülecek.

EYT Meclis'e gelecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a konusunda da gözler TBMM'de olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taslak çalışmalarını tamamlayarak Meclis'e göndermesi bekleniyor.

2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul gündemine gelecek.

EYT düzenlemesine ilişkin başvurular, yasalaşma işlemi tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra başlayacak.

TBMM çocuk istismarını araştıracak

Yeni yılda Genel Kurul'un gündeminde ise çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonunun kurulması bulunuyor.

5 siyasi partinin önergeleri birleştirilerek ele alınacak. Komisyon, tüm siyasi partilerden 17 milletvekilinden oluşacak, 3 ay boyunca bakanlıkların yetkililerini ve uzmanları dinleyecek.

Çalışmaların sonunda hazırlanacak rapor, Meclis Genel Kurulu'nda da ele alınacak.

Bu hafta siyasi partiler yeni yılın ilk grup toplantılarını yapacak. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.