Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden otoyol geçiş ücretlerine zam iddialarına yanıt
[Fotograf: AA]
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı.
KGM, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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