Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
Çavuşoğlu, "Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Pacheco'yu ağırladık. Parlamenter diplomasiyi önemsiyoruz. PAB'ın düzensiz göçle ilgili çalışmalarını da destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.
Parlamentolararası Birlik-PAB Başkanı Pacheco‘yu ağırladık. Parlamenter diplomasiyi önemsiyoruz.PAB’ın düzensiz göçle ilgili çalışmalarını da destekleyeceğiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 6, 2021
Hosted @IPUPresident Duarte Pacheco. We value parliamentary diplomacy.Will support IPU’s works on irregular migration. pic.twitter.com/8SPBpEXne4
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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