Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Çavuşoğlu, "Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Pacheco'yu ağırladık. Parlamenter diplomasiyi önemsiyoruz. PAB'ın düzensiz göçle ilgili çalışmalarını da destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Hosted @IPUPresident Duarte Pacheco. We value parliamentary diplomacy.Will support IPU’s works on irregular migration. pic.twitter.com/8SPBpEXne4