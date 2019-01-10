Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyonla ilgili, "Münbiç'te uzlaşmada başarılı uygulansaydı bunlar olmazdı. ABD'nin güvenlik birimleri Trump'ı caydırmak istiyor. ABD geri vites yapmayı öğrendi. YPG'ye harekat ABD'nin çekilmesine bağlı değil" dedi.

Çavuşoğlu, “ABD geri vites yapmayı da öğrendi. Sanırım bu kadar açık konuşmamız lazım. Çünkü burada özellikle sahadakiler Türkiye düşmanlığını pompalamaya çalışıyorlar. Bu bizi rahatsız ediyor ama Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump’tır. Trump 2 defa Cumhurbaşkanımıza çekileceğini söyledi.” dedi.

“Türkiyeli Kürtler demek PKK demek değildir”

Suriyeli Kürtler demenin PKK/YPG demek olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiyeli Kürtler demek PKK demek değildir. Bunu esasen hepsi çok iyi biliyor. Bunu bile bile ‘Türklerin Kürtlerle problemi mi olması lazım’ sözünü de doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Koskoca bir devletin bugün tüm NATO müttefikliğimize rağmen bir terör örgütünün destekçisi gibi konuşması hele hele çekilmemek için böyle bahanelere başvurması doğru değildir.” diye konuştu.

“Pompeo ile telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz”

Bir çalışma grubu olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Son toplantı sebebiyle çalışma grubunun toplantısı ertelendi. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl Putin'le görüşüyorsa, Trump'la da görüşürüz. Bizler muhataplarımızla görüşürüz. Yine Pompeo ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz. İşin içinde Milli Savunma Bakanımız var Genelkurmay var. Karşı tarafta da aynı şekilde muhataplarımız var.” dedi.

Çavuşoğlu, “Bu işi sürdürmek istiyoruz ama samimi bir şekilde ve sözümüzde durarak. Hem Pompeo'nun hem de Trump'ın Türkiye'ye gelme sözü var. Karşılıklı ziyaretlerin olmasında fayda var. En son telefon görüşmesinde de Trump, Türkiye'ye gelmek istediğini söylemişti.” ifadelerini kullandı.

"Astana formatında üçlü zirve planlanıyor"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı.