Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kulubayev'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki olumlu dinamiklerden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Görüşmede, Ortak Stratejik Planlama Grubunun bir sonraki toplantısının Kırgızistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları düzeyinde yakın zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekildi

Ayrıca, Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyinin Kırgızistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları düzeyinde bu yıl Kırgızistan'da düzenlenmesi ele alındı.

Bakan Kulubayev, uluslararası meselelerin de ele alındığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltma sürecinde Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile de telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.