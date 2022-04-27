Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında söz konusu toplantıdan fotoğraflara da yer veren Çavuşoğlu, mesajının İspanyolcasını da paylaştı.