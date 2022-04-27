Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Paylaşımında söz konusu toplantıdan fotoğraflara da yer veren Çavuşoğlu, mesajının İspanyolcasını da paylaştı.
#Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 27, 2022
Presidente @IvanDuque de #Colombia nos recibió con ministros de exteriores, salud, energía y comercio. Elevaremos la cooperación. pic.twitter.com/Sa5tsERuS3
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya
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