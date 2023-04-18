Bakan Çavuşoğlu: Koalisyonla tıkanmış yılları unutamayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgi ve en iyi dileklerini getirdiğini söyledi.

Burdur'dan 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek çıkacağını anlatan Çavuşoğlu, 21 yıldır dayanışma ve anlayış içinde çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan'ın tüm dünyanın güvendiği ve umut beklediği lider olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle Ukrayna savaşından sonra tahıl anlaşmasıyla dünyadaki her bir hanenin ekonomisine katkı sağladık. Çünkü gıda fiyatlarında yükselmeyi bırakın bir düşüş yaşandı. Her tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla bu katkıyı sağlıyoruz." diye konuştu.

Dünya barışına yaptıkları katkının önemine işaret eden Çavuşoğlu, kibir olmadan övüneceklerini, yaptıklarıyla gurur duyacaklarını aktardı.

Millete hizmet şiarından hiçbir koşulda vazgeçmediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Zorluklar karşısında yılmadık, engelleri birlikte dayanışma içinde aştık. 21 yıldır yarım kalan hikayeleri tamamladık, o kadar yarım kalan hikaye vardı ki... Temeli atılmış 30 yıldır bitmemiş barajlar da vardı, vatandaşın sağlık başta olmak üzere aldığı hizmetlerde hayalleri vardı. Hepsini gerçekleştirdik hatta hayal edilemeyenleri de gerçekleştirdik, mega projeleri hayata soktuk. Milletimize büyük hizmetlerimiz oldu. Cumhuriyetimizin ilk asrının başarılı bir şekilde tamamlanmasına da vesile olduk."

"Boş sözlerle değil icraatla konuşuyoruz"

Çavuşoğlu, sadece eser kazandırmakla kalmayıp, vesayeti kaldırdıklarını, dışa bağımlılığı azalttıklarını ifade ederek, 30 sene süren barajları üç senede hizmete açtıklarını, yurtlar, yollar, köprüler organize sanayi bölgeleri, konutlar, otobanlar inşa ettiklerini anlattı.

Önemli projeleri hayata geçirdiklerinin belirten Çavuşoğlu, "Rakamlarla konuşuyoruz, hayal satmıyoruz. Boş sloganlarIa konuşmuyoruz, öyle 'sana söz' boş slogandır. Gençlik yıllarımızda siyasetçiler gelirdi her biri on defa söz verirlerdi. Mesela Alanya'ya gelirler, 'Manavgat'ı değil, Alanya'yı il yapacağız' derler, Manavgat'a giderlerdi 'Alanya'yı değil, Manavgat'ı il yapağız' diyorlardı. 'Sana söz' kötü bir iletişim hatası çünkü eski günleri hatırlatıyorlar. Bir partinin içişlerine karışmak değil ama bana göre son derece yanlış bir strateji. Biz boş sözlerle değil icraatla konuşuyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile gittiği Avusturya'da otomobilin herkesin ilgisini çektiğini hatırlatarak, Togg'un Antalya'ya getirileceğini ve önümüzdeki günlerde ziyaretini o otomobille yapacağını anlattı.

Savaş gemisi TCG Anadolu'yu yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Trakya'yı da İstanbul'u da yapacağız. Daha büyüğünü de yapacağız. Üzerine SİHA koymuşuz, SİHA'yı küçümsüyor. O SİHA için Ukrayna'da şarkılar yazıldı. Şu anda erkek çocuklara en çok verilen isimdir Bayraktar. Sen neyi küçümsüyorsun? Neden dokunmak istiyorsun bu projelere? Geçmişte uçak projelerimizi dokundunuz engellediniz." dedi.

"Masa tükeniyorsa sahaya iniyoruz"

Artık hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"21 yılda dışa bağımlılığı azalttıkça sahada da masada da daha güçlüyüz. Artık başkalarının kurduğu oyunları takip eden bir Türkiye yok, masayı kuran, oyunun kurallarını belirleyen bir Türkiye var. Sahada güçlüyüz, diplomaside de. Masaya gidiyoruz masa tükeniyorsa sahaya iniyoruz. Sert gücümüzü de yumuşak gücümüzü de gösteriyoruz. Diploması, masa tükendiyse sahaya inmekte elzem oluyor. Bunun ikisini yerinde ve zamanında kullanarak akıllı güç Türkiye artık. Aklını çok iyi kullanıyor. Türk'ün özelliği bu, Türkiye bugün dünyada akıllı güçtür. Biz sadece güçlü olalım demiyoruz, birlikten güç doğar diyoruz."

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk dünyasını birleştirdiklerini vurgulayarak, herkesin gözlemci olmak istediğini, teşkilatın bağlarının daha güçlendirileceğini kaydetti.

Gece gündüz çalışarak, ülkeye güzel hizmetler kazandırdıklarına değinen Çavuşoğlu, "'Biz deprem bölgesi odaklı çalışacağız, gürültü yapmayacağız dedik. Bu sabah kalktım turizm bölgesinde acayip gürültü, 'Sana söz' diye sonuna kadar gürültü. Prensibe uyun, gürültüsüz yapacaksak gürültüsüz yapmamız lazım, herkesin buna uyması lazım. Biraz çevre duyarlılığı olması gerekiyor seçimde. Çünkü yaralarımızı henüz tam sarmadık, devlet millet el birliğiyle sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Koalisyonla tıkanmış yılları unutamayız"

Geçmişi unutmadan geleceğe baktıklarını anlatan Çavuşoğlu, "İcraatsız günleri de unutmamak gerekiyor, o günlere Türkiye'yi döndürmemek lazım. Koalisyonla tıkanmış yılları unutamayız, koalisyonun ülkemize verdiği zararları unutmamız mümkün değil. Her biri siyasi ve ekonomik krizlerle neticelendi." dedi.

Çavuşoğlu, istikrarın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski günlere döndürmek isteyen 7'li, 8'li, rakam her gün çoğalıyor. Gizli gizli olanlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Esas bunları konuşmalarından, vaatlerinden görüyoruz, dağdaki PKK elebaşlarının taleplerinden, söylemlerinden ve Türkiye'ye yönelik planlarından anlıyoruz. FETÖ'cülerin Türkiye'ye yönelik planlarından anlıyoruz. 'Biletleri aldık geliyoruz' diyorlar. Listelere baktığımızda bunlardan anlıyoruz, nasıl bir kirli ittifak kurulduğunu. Türkiye'yi eskiye döndürme projesidir bu ama milletimiz buna izin vermeyecektir. 21 yıllık kazanımımızı milletimiz heba etmez. Bizim daha ileriye gitmemiz lazım. Onların derdi yakmak, yıkmak, meşaleyi söndürmek, ona buna dokunmak, SİHA'yı engellemek vesaire. FETÖ'cüleri hapisten çıkaracaklarmış, devlete geri göndereceklermiş, PKK'lıları kanun hükmünde kararnameyle devletten uzaklaştırılan ve okullarda PKK propagandası yapan öğretmenleri geri döndüreceklermiş. Bizim bakanlığa sahtecilik yaparak sınav sistemini değiştirerek hileyle girenleri tekrar geri döndüreceklermiş. Devletin en kritik noktalarını bunun içinde asker, polis geçinen FETÖ'cüler vardı. Polisimiz, askerimiz bunlardan temizlenince çok daha güçlü. Bir de buralara döndürmek için vaatleri var."

Bakan Çavuşoğlu, konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirerek, caddedeki esnafı ziyaret etti, istek ve sorunlarını dinledi.