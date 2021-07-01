Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu KKTC'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
Görüşmede Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin Türkiye ve KKTC’nin atacağı adımlar değerlendiriliyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutterres'in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporda "kendi kendini yöneten bölgeler" ifadesi kullanacağı iddialarının da görüşmede ele alınması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'deki son durum da gündem maddeleri arasında.
Çavuşoğlu ve Tatar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanlığı Ersin Tatar
Son Haberler
- 14:13
- 14:10
- 14:11
- 14:10
- 13:53
Sıradaki Haber
Hava Kuvvetleri'nden Polonya F-16 uçaklarına havada yakıt ikmali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz