Görüşmede Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin Türkiye ve KKTC’nin atacağı adımlar değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutterres'in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporda "kendi kendini yöneten bölgeler" ifadesi kullanacağı iddialarının da görüşmede ele alınması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki son durum da gündem maddeleri arasında.

Çavuşoğlu ve Tatar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

