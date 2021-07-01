Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava Kuvvetleri'nden Polonya F-16 uçaklarına havada yakıt ikmali
[Fotoğraf: MSB]
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Polonya hava sahasında 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı.#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/hCycVivfqT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2021
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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