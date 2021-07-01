Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"KKTC'nin yanında olduğumuzu göstereceğiz"

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacaklar. 20 Temmuz törenlerine AK Parti çok güçlü bir kadro ile katılacak. AK Parti MYK'sı orada olacak. Bu sene Kıbrıs Türkünün yanında olduğumuzu, KKTC'nin yanında olduğumuzu Cumhurbaşkanımızın katılıyla beraber göstereceğiz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Temmuz törenlerine katılacaklar. pic.twitter.com/fZ7FWiJIo7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2021

"Elmalı davasını yakından takip ediyoruz."

"Elmalı davasındaki evlatlarımıza sahip çıkan, hassasiyetini dile getiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de AK Parti olarak o davayı yakından takip ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Elmalı davasındaki evlatlarımıza sahip çıkan, hassasiyetini dile getiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de AK Parti olarak o davayı yakından takip ediyoruz.https://t.co/X2fd8qzUlA pic.twitter.com/nYvYZzeHAV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2021

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te

"Cumhurbaşkanımız düzenlemenin öne alınması talimatını verdi."