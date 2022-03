Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından ziyaret ettiği Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi çalışanlarıyla tanıştı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Lviv'e gelmesi vesilesiyle buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldıklarını, soydaşlarının bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Lviv’de Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi’nde soydaşlarımızla biraraya geldik. Soydaşlarımızın güvenlik ve refahı için desteklerimiz sürecek" sözlerini kullandı.

#Lviv’de Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi’nde soydaşlarımızla biraraya geldik. Soydaşlarımızın güvenlik ve refahı için desteklerimiz sürecek.



Met w/our kinsmen at the Crimean Tatar Coordination Center in Lviv. Our support for the safety & well-being of our kinsmen will continue. pic.twitter.com/QESsd1TZ3g