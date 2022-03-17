Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."