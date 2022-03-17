Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 21:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/17pFWpHudr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022
Etiketler: Berat Kandili Recep Tayyip Erdoğan
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