İki ay önce ilk kez metaverse ile toplantı yapan AK Parti, bu kez çalıştay düzenleyecek ve dijital dünya mercek altına alınacak. Yaklaşık iki bin davetli artırılmış gerçeklikle çalıştaya katılacak.

Salon girişinde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacağını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Salonun içinde de kartlar yoluyla görsel filmler yoluyla farklı deneyim yaşatmayı ümit ediyoruz” dedi.

21 Mart Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek çalıştaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Metaverse tüm yönleri ile ele alınacak

AK Parti'nin düzenleyeceği Metaverse Çalıştayı ile dijital dünyanın politikaları belirlenecek.

"Akademisyenlerimizle, sektörden katılımcılarımızla, hep beraber metaversenin ne olduğunu, ne olacağını nereye doğru dönüşeceğini değerlendireceğiz" diyen Ömer İleri şöyle devam etti:

“Bir dizi etkinliğin ilk aşaması olacak. Ekonomik anlamda olsun, hukuki anlamda olsun güncel yaşamımıza etkileri ne olabilir bunun üzerine bir beyin fırtınası hayata geçecek diyebiliriz."