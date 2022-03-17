Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantı kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin COVID-19 ile mücadeledeki başarısından dolayı Kluge tarafından Bakan Koca'ya ödül takdim edildi.

Koca, görüşmeye ve ödül takdimiyle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık."