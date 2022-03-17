Lübnan’daki yoksulluk ve insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 tonluk insani yardım malzemelerinin 15 tırdan oluşan ilk seferi, gemiyle 18 Mart'ta Mersin Taşucu Limanı’ndan yola çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Türkiye Cumhuriyet’nin yardımları AFAD tarafından Lübnan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Yunus Sezer’in de katılacağı törenle gönderilecek olan insani yardımların içeriğinde bebek sütü ve gıda malzemeleri bulunuyor.

Önümüzdeki hafta da 18 insani yardım tırı aynı şekilde gemiyle Lübnan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

1000 ton insani yardım malzemesi daha gönderilecek

Yine AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Ramazan ayından önce gıda ve undan oluşan yaklaşık 1000 ton insani yardım malzemesi de İyilik Gemisi ile Lübnan’daki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.