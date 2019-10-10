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Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı ve Rumen mevkidaşlarıyla telefonda görüştü10 Ekim 2019 Perşembe 19:27 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 19:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ve Rumen mevkidaşı Melescanu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: bakan çavuşoğlu Chrystia Freeland Teodor Melescanu