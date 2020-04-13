Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kanadalı mevkidaşı Champagne telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.