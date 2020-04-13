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Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kanadalı mevkidaşı Champagne telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ayrıca, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: mevkidaşı ile görüştü çavuşoğlu BakanSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:17
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