Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani telefon görüşmesi yaptı.
Barzani'nin medya ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, Çavuşoğlu'nun, Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Barzani'ye taziye dileğinde bulunduğu ifade edildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu IKBY
Son Haberler
- 22:54
- 22:55
- 22:32
- 22:37
- 22:23
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz