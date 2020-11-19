Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İngiliz mevkidaşı Raab'ın görüşmesinde, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ konuları ele alındı.

Çavuşoğlu'nun İspanyol mevkidaşı Laya ile olan görüşmesinde ise ikili ve bölgesel konular konuşuldu.