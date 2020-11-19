Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz ve İspanyol mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya’yla telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İngiliz mevkidaşı Raab'ın görüşmesinde, Kıbrıs, Libya ve Yukarı Karabağ konuları ele alındı.
Çavuşoğlu'nun İspanyol mevkidaşı Laya ile olan görüşmesinde ise ikili ve bölgesel konular konuşuldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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