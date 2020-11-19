Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne’de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa’da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.