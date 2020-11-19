Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne’de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa’da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne’de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa’da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 19, 2020
Etiketler: Mustafa Şentop
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