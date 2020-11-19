Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi Hakkari'de teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan sayısı 204'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK'lı bir teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
Teslim olan teröristin 2004 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün belirlendiği kaydedilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısının 204'e ulaştığı bilgisine yer verildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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