Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesindeki Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkiindeki ormanlık alanda 11 Ağustos'ta çıkan, 21 evin zarar gördüğü, 7 mahallenin tahliye edildiği ve 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Afetzedelere ev ve eşya yardımı

Yangından zarar gören ev, ahır, bahçe, tarla ve ormanlık alanı da inceleyen Çavuşoğlu, Karaağaç Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, her vatandaşın bir veya iki katlı isteğine göre evlerini yapacaklarını, 50 bin liraya kadar eşya yardımı olacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın evi yanan vatandaşlar için ev modelleri belirlediğini anlatan Çavuşoğlu, "Devletimizin tüm kurumlarıyla buradayız. Yanan evleri de yapacağız, hayvanları da getireceğiz. Vatandaşımız ne istiyorsa yapacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar"

Bakan Çavuşoğlu, burada yangında evi zarar gören 80 yaşındaki Gülsüm Karadaş'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Çavuşoğlu'na sarılarak göz yaşı döken Karadaş, "İki keçim, iki oğlağım ve evim yandı. Allah razı olsun sizden. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bize yardım etmek için devletin tüm birimleri yağmur gibi buraya yağdılar. Herkes ayağımıza kadar geldi, sağ olun." diye konuştu.

Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi, çocuklara oyuncak hediye etti.

[Fotoğraf: AA]