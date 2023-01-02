Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 07:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik."
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Brezilya Recep Tayyip Erdoğan
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