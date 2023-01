Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak için Brezilya'ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023'ün ilk ikili görüşmesini Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Sviridenko ile Türkiye'nin insani yardımlarını ve İstanbul Tahıl Anlaşması’nı ele aldıklarını aktardı.

2023’teki ilk ikili görüşmemizi #Brezilya ’da #Ukrayna Başbakan Yardımcısı ile gerçekleştirdik. İnsani yardımlarımızı ve İstanbul Tahıl Anlaşması’nı ele aldık. Discussed our humanitarian aid & implementation of İstanbul Grain Deal w/ Yuliia Svyrydenko, Vice PM of #Ukraine . ???????????????? pic.twitter.com/RIV4d7AwHN

Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesine ilişkin ise "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Suriye'yi ve NATO genişlemesini ele aldık" sözlerini kullandı.

#Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ilettik. Suriye ve NATO genişlemesini ele aldık.



Conveyed best wishes of President @RTErdogan to President Steinmeier of #Germany. Discussed the situation in Syria & NATO enlargement.???????????????? pic.twitter.com/F5PFWks78W