Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Bülbül'ü doğum gününde andı
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu şu sözleri kullandı:
"2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren."
2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 1, 2023
Rahmetle ve özlemle...
İyi ki doğdun, #İyikiVarsınEren ???????? pic.twitter.com/q361vQwjre
Etiketler: Süleyman Soylu
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