İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu şu sözleri kullandı:

"2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren."