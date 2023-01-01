Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi.
Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu.
Bu sırada, kısa süre önce teröristlerden tamamen temizlenen Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.
Etiketler: Süleyman Soylu Şırnak
Son Haberler
- 19:38
- 19:24
- 18:44
- 18:36
- 18:28
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz