Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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