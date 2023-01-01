Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.