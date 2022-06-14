Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi ile görüştü
[Fotoğraf: @MevlutCavusoglu/Twitter]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik'le Bosna Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık" dedi.
Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik’le Bosna-Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 14, 2022
Met w/Milorad Dodik, Member of the Presidential Council of Bosnia and Herzegovina. Discussed developments in our region, particularly in #BiH. pic.twitter.com/aqTuZY70uq
Etiketler: Bosna Hersek İstanbul Mevlüt Çavuşoğlu
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