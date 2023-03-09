Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Küçük ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küçük'ün Türkiye'ye dayanışma ziyareti yaptığını aktardı.