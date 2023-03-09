Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Üyesi Küçük ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Küçük ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küçük'ün Türkiye'ye dayanışma ziyareti yaptığını aktardı.
Dayanışma ziyareti için ülkemize gelen Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve #AvrupaParlamentosu üyesi soydaşımız İlhan Küçük’ü ağırladık. #deprem— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 9, 2023
Hosted @ALDEParty Co-President & MEP @ilhankyuchyuk who is in #Ankara for a solidarity visit. #earthquake pic.twitter.com/vwhEB82uZ3
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Twitter
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