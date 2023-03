Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Küçük ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küçük'ün Türkiye'ye dayanışma ziyareti yaptığını aktardı.

Dayanışma ziyareti için ülkemize gelen Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve #AvrupaParlamentosu üyesi soydaşımız İlhan Küçük’ü ağırladık. #deprem



Hosted @ALDEParty Co-President & MEP @ilhankyuchyuk who is in #Ankara for a solidarity visit. #earthquake pic.twitter.com/vwhEB82uZ3