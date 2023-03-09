CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak açıklanmasından hemen sonra, davet HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan gelmişti. Sancar, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkanı olarak değil, ittifakın adayı olarak görüşme çağrısı yaptı.

Bir internet sitesine açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin görüşme teklifine olumlu yanıt verdi. Ziyaretin olağan olduğunu söyledi.

"HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

Ziyaretin ne zaman olacağı netleşmedi fakat 6’lı koalisyonun HDP ile pazarlığına yönelik açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi.

"HDP'liler Kılıçdaroğlu'na oy verebilmek için uzmaşmayı bekliyor"

Demiştaş, "HDP'liler Sayın Kılıçdaroğlu’na severek, isteyerek, gönül rahatlığıyla oy verebilmek için HDP'yi ziyareti ve uzlaşmayı bekliyorlar." sözleriyle, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına desteğini yineledi.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinde hangi başlıklar gündeme gelecek?

HDP, 6’lı koalisyona destek vermek için hangi şartları masaya sürecek?

Kılıçdaroğlu, HDP ile bir pazarlığa oturacak mı?

Siyaset kulislerinde bu sorular yanıtını arıyor.

"Eğer talepleri olacaksa bunlar da konuşulur"

Kılıçdaroğlu- HDP görüşmesi koalisyonun diğer ortaklarının da gündeminde.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'nin Kılıçdaroğlu'ndan olası bakanlık talebini değerlendirmiş, "Eğer talepleri olacaksa bunlar da konuşulur" demişti.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretiyle ilgili de, "Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur" ifadesini kullanmıştı.

"HDP'ye bakanlık verilmez diyemem"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bakanlıkların masadaki ortaklar tarafından paylaşılacağını söyledi.

HDP'ye de bakanlık yolunu da kapatmadı. "HDP'ye bakanlık verilmez diyemem" dedi.